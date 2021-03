France 24 • 17/03/2021 à 12:23

En Syrie, les enfants nés en 2011 n'auront connu que la guerre. En dix ans, l'interminable conflit qui ravage ce pays a fait des milliers de morts et des millions de réfugiés. Le Liban en a accueilli un million et demi, soit 20% de sa population. À Ersal, au nord du Liban, près de la frontière syrienne, nos envoyés spéciaux James André et Mayssa Awad ont pu visiter un camp un peu particulier.