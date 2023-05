Réfugiés soudanais au Tchad : environ 30 000 personnes ont franchi la frontière

information fournie par France 24 • 10/05/2023 à 11:11

25ème jour consécutif de combats à Khartoum et dans le reste du Soudan. L'exode des civils s'est accéléré avec plus de 700.000 personnes déplacées, deux fois plus qu'il y a une semaine, selon l'ONU. Le conflit a déjà fait plus de 750 morts et 5.000 blessés. Au moins 150,000 personnes ont fui le Soudan depuis le début des combats. Environ 30,000 personnes ont déjà franchi la frontière tchadienne. Le récit de Carolyn Lomboley avec les images de notre correspondant au Tchad Mamadou Djimtebaye.