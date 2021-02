Réforme agricole en Inde : les raisons de la colère

France 24 • 19/02/2021 à 15:24

C'est un mouvement d'une ampleur inédite. En Inde, des milliers de fermiers en colère sont installés depuis maintenant trois mois dans des camps gigantesques aux portes de New Delhi. Ils s'opposent la réforme du secteur agricole voulue par le gouvernement, visant à ouvrir aux entreprises privées le négoce de produits comme le riz ou le blé, jusque-là régulé par l'État. Jeunes et vieux manifestants sont déterminés à ne pas renoncer. Un reportage à New Delhi signé Diya Gupta et Thomas Denis.