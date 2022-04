Réélection d'Emmanuel Macron : le "président de tous" face au défi d'une France divisée

information fournie par France 24 • 28/04/2022 à 18:50

Réélection d’Emmanuel Macron, tractations en vue des législatives et pronostics sur le nouveau gouvernement. Autour de Clovis Casali, en partenariat avec Slate.fr et son co-fondateur Jean-Marie Colombani, une riche semaine politique décryptée et analysée par Carole Barjon, éditorialiste politique et grand reporter à l'Obs, David Revault D'Allones rédacteur en chef politique du JDD et Bruno Cautrés, politologue.