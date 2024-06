information fournie par France 24 • 07/06/2024 à 20:01

Plus de 2 000 cas de dengue importés ont été recensés en France métropolitaine depuis janvier, un record. C’est treize fois plus que l’an dernier pour la même période. L'Europe doit se préparer à une augmentation des infections transmises par le moustique-tigre. C'est la seule espèce dans l'Hexagone à transmettre plusieurs maladies potentiellement mortelles, comme la fièvre jaune, Zika, le chikungunya ou la dengue. L'insecte tigré et silencieux agit le jour.