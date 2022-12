RDC : "Je serai candidat aux élections de décembre 2023", annonce Moïse Katumbi sur France 24 et RFI

information fournie par France 24 • 16/12/2022 à 16:03

Moïse Katumbi, président du parti "Ensemble pour la République", a accordé un entretien exclusif à France 24 et RFI. Dénonçant le bilan du président Félix Tshisekedi, l'ancien gouverneur annonce, vendredi, sa candidature aux élections prévues en RD Congo en décembre 2023, déclarant avoir "dit au revoir à l'Union sacrée". Il assure avoir "une expertise", promet de "trouver des solutions pour son pays", et de "reconstruire l'armée", tandis qu'est maintenu l’état de siège décrété en Ituri et au Nord-Kivu en mai 2021.