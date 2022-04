RD Congo : "Nous assurerons bien la tenue d'élections en 2023", promet Sama Lukonde Kyenge

information fournie par France 24 • 26/04/2022 à 19:00

Le Premier ministre de la RD Congo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a accordé un entretien à France 24 et RFI depuis la capitale de son pays, Kinshasa. Il affirme que le report de l'élection présidentielle – prévue en décembre 2023 – n'est "même pas une possibilité", et promet d'"assurer ces élections en 2023". Son gouvernement est "déterminé" et "convaincu" de pouvoir rétablir "l’autorité de l’État et la paix à l’est de la RDC", en proie à la violence et en état de siège depuis un an.