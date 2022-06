information fournie par France 24 • 16/06/2022 à 14:43

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté mercredi à Goma, à la frontière avec le Rwanda, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), pour dénoncer l'"agression rwandaise" et exprimer leur soutien à l'armée congolaise, dans un contexte de tension maximale entre Kinshasa et Kigali.