RD Congo : après le départ du M23, des cadavres et des fosses découverts à Kishishe

information fournie par France 24 • 11/04/2023 à 23:40

A Kishishe en RD Congo, après le départ du M23, des cadavres et des fosses communes ont été découverts. "Ils leur ont dit de s'asseoir au bord du trou et ils ont commencé à les abattre". Du massacre de l'église adventiste de Kishishe, cet rescapé a tout vu. Terrorisé, enfermé dans les toilettes extérieures de l'église, il priait pour que les rebelles du M23 ne le découvrent pas. C'était le 29 novembre, dans ce village du Nord-Kivu où, selon l'ONU, plus de 170 civils ont été tués par le M23.