RCEP : la nouvelle zone de libre-échange Asie-Pacifique représente "un tiers du PIB mondial"

information fournie par France 24 • 04/01/2022 à 15:01

Le partenariat régional économique (RCEP) est entré en vigueur le 1er janvier, après que quinze pays de la zone Asie-Pacifique ont signé le plus vaste accord de libre-échange au monde. Pour Mary-Françoise Renard, économiste spécialiste de la Chine et invitée de France 24, "c'est un succès pour la Chine. Il faut bien voir que c'est le premier accord qui regroupe ces très grandes et puissantes économies. La Chine, le Japon et la Corée du Sud sont les poids lourds en Asie". Elle estime que "c'est un partenariat très important par rapport aux autres pays dans le monde".