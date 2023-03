information fournie par France 24 • 27/03/2023 à 13:55

À peine une dizaine de jours après l’annonce du rétablissement des relations diplomatiques entre Riyad et Téhéran, le gouvernement internationalement reconnu du Yémen et les rebelles Houthis ont conclu à leur tour un accord d’échange de prisonniers, sous l’égide de l’ONU. Un échange qui va concerner près de 1 000 prisonniers, et qui devrait avoir lieu dans les jours qui viennent.