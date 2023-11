Rapha : "Il n’y a jamais eu de situation pareille"

information fournie par France 24 • 02/11/2023 à 16:29

Les premières évacuations de Palestiniens, d’étrangers et de binationaux vers l’Egypte ont eu lieu ce mercredi 1er novembre via le terminal de Rafah, au sud de l’enclave. Que vont devenir ces Palestiniens en dehors de la bande de Gaza ? Comment organiser l‘accès des secours ? Pour Rony Brauman, co-fondateur et ancien président de Médecins sans frontières, invité de France 24, "Le problème étant pour nous de traverser dans l’autre sens, car l’évacuation d’une partie de l’équipe qui n’était pas une équipe de guerre s’est bien déroulée, maintenant il s’agit de faire rentrer une équipe pour faire de la médecine et chirurgie de guerre. Nous avons 25 tonnes de fournitures qui attendent de traverser la frontière dans l’autre sens et ça c’est une autre paire de manche, pour l’instant je ne suis pas en mesure de vous dire ce qu’il va se passer."