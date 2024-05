information fournie par France 24 • 09/05/2024 à 10:18

Israël envoie une délégation négocier les conditions d'une trêve au Caire tout en lançant l'offensive terrestre sur Rafah. Une "opération ciblée de contre-terrorisme" assure l'état-major israélien qui contrôle désormais tous les points de sortie de l'enclave palestinienne. On va plus loin avec Patricia Allémonière, Gauthier Rybinski et Ludovic de Foucaud à Jérusalem.