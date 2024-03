Rafael Grossi : "le nucléaire n’est pas la panacée, mais essentiel pour tenir les accords de Paris"

information fournie par France 24 • 22/03/2024 à 17:22

Cette semaine européenne est marquée par deux sommets importants à Bruxelles : l'un consacré à l’Ukraine, l'autre à l’énergie nucléaire. Ce dernier, le premier du genre, est coorganisé par la Belgique et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Nous recevons Rafael Grossi, directeur général de cette institution internationale placée sous l’égide de l’ONU dont les attributions sont non seulement le contrôle et la limitation du développement des applications militaires de l’atome, mais aussi la promotion de ses usages civils et pacifiques, qui font l'objet de ce sommet.