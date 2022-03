information fournie par France 24 • 01/03/2022 à 18:18

Les Européens et leurs alliés sont prêts à prendre des sanctions supplémentaires contre la Russie, a indiqué lundi l'Elysée, après une visioconférence qui réunissait les dirigeants français, américain, britannique, canadien, allemand, italien, japonais, polonais et roumain, ainsi que des représentants de l'UE et de l'Otan. L'analyse d'Olivier Dorgans, avocat au cabinet Ashurst et expert en sanctions économiques.