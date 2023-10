information fournie par France 24 • 30/10/2023 à 20:08

24ème jour déjà de la guerre entre Israël et le Hamas. La nouveauté de ces dernières heures c'est cette vidéo diffusée par le Hamas et qui montre 3 femmes otages qui appellent Benyamin Netanyahou à conclure un échange de prisonniers. Il y aussi cette opération de l'armée israélienne à la lisière de la ville de Gaza. Opération avec des chars qui lui a permis de couper au moins pendant une heure le principal axe routier entre le nord et le sud de la bande de Gaza.