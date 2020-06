Que signifie le sigle ESG ?

Boursorama • 15/06/2020 à 11:30

C'est un sigle dont on entend de plus en plus parler, mais qui est encore obscur pour le commun des mortels. Les explications avec Jeremy Tubiana, Responsable distribution France Lyxor ETF. QE, l'émission qui augmente votre Quotient Economique sur Boursorama.com

Lyxor lance sa gamme ETF pour lutter contre le réchauffement climatique

Retrouvez l'ensemble de la gamme Lyxor ETF

N'hésitez pas à contacter Lyxor ETF :

Tel : +33 1 42 13 99 99

Mail : info@lyxoretf.fr