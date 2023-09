Quand le Chili tombait sous la coupe de Pinochet

information fournie par France 24 • 08/09/2023 à 16:04

Voilà 50 ans, une junte militaire prenait le pouvoir au Chili. Le 11 septembre 1973, l’armée, dirigée par le général Pinochet et soutenue en sous-main par les États-Unis, lance un coup d’État. Le palais présidentiel est pris d’assaut et le président Salvador Allende se suicide. Augusto Pinochet, qui affirme ne pas désirer le pouvoir, y restera pourtant 17 ans. Une dictature qui a fait plus de 3 000 morts et disparus. Aujourd’hui encore, la Constitution qui avait été écrite sur mesure pour lui en 1980, est toujours en vigueur. Et les débats sont vifs pour la modifier. Un reportage de Juliette Chaignon et Guillaume Gosalbes.