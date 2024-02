information fournie par France 24 • 08/02/2024 à 07:47

A la Une de la presse, ce jeudi 8 février, les élections législatives et provinciales, aujourd’hui, au Pakistan, où au moins 28 personnes ont été tuées, hier, dans deux attentats, revendiqués par le groupe Etat islamique. Le ralliement de Marion Maréchal, la tête de liste de Reconquête!, aux européennes, au groupe «Conservateurs et réformistes» de Giorgia Meloni. Le «niet» de François Bayrou au gouvernement. Et la qualification de la Côte d’Ivoire en finale de la CAN.