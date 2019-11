Propriété intellectuelle : se réformer ou disparaître ?

France 24 • 07/11/2019 à 11:08

L'ère numérique marque-t-elle la fin de la propriété intellectuelle ? Si tout paraît accessible et gratuit sur le web, des auteurs, techniciens, créateurs, etc. travaillent bien et mettent leur esprit au service d'un art ou d'une technologie. Le droit de propriété intellectuelle est-il voué à disparaître ou doit-il se réformer ? Réponse avec notre invitée Mireille Buydens, avocate et auteure du livre "La propriété intellectuelle, évolution historique et philosophique" (éd. Bruylant).