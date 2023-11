Proche-Orient : les familles des otages du Hamas manifestent près du siège de l'ONU à Jérusalem

information fournie par France 24 • 14/11/2023 à 10:49

Plusieurs centaines de manifestants ont organisé ce lundi soir un rassemblement pour la libération des otages retenus en captivité à Gaza près des principaux bureaux de l’ONU, dans le quartier Armon Hanatziv à Jérusalem. Pendant la manifestation, Pascal Soto, haut responsable du Bureau du Coordonnateur spécial des Nations unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, est sorti pour s’adresser à la foule. 4 otages ont été libérés depuis le début du conflit, et les familles s'inquiètent de plus en plus de leur sort.