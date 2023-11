information fournie par France 24 • 06/11/2023 à 16:17

Le Secrétaire d'Etat américain Antony Blinken est en visite au Proche-Orient pour renter d'apaiser les tensions au Proche-Orient. En Turquie, il n'a pas rencontré le président Erdogan et de nombreux manifestants ont demandé le départ du représentant américain. Premier allié politique et militaire d'Israël, les Etats-Unis s'opposent à un cessez-le-feu à Gaza, et défendent des "pauses" afin d'acheminer l'aide humanitaire aux civils coincés dans la bande de Gaza.