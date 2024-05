information fournie par France 24 • 29/05/2024 à 14:10

Les 12 jurés au procès pénal de Donald Trump à New York doivent se retirer mercredi pour délibérer et décider d'un verdict historique, qui pourrait faire basculer la campagne présidentielle américaine dans un scénario totalement inconnu. Après six semaines de débats, dominés par des histoires de sexe, d'argent et de politique, ils écouteront les dernières instructions du juge Juan Merchan. Puis, ils se retireront à huis clos pour délibérer et décider de l'issue du premier procès pénal pour un ancien président dans l'histoire des Etats-Unis. Les précisions de notre correspondante à New York, Fanny Chauvin et l'analyse de Laurent Cohen-Tanugi, avocat aux barreaux de Paris et New York.