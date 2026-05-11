Près de deux mois après l'ouverture du procès en appel des soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy de 2007, la parole est donnée au parquet général pour ses réquisitions.
Procès libyen en appel: Sarkozy arrive pour les réquisitions du parquet
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