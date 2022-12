Procès de l'attentat de Nice : les témoignages des victimes au cœur des audiences

information fournie par France 24 • 12/12/2022 à 15:26

Après plus de trois mois d'audience, le procès de l’attentat perpétré le 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais à Nice se termine ce lundi 12 décembre. Les quelque 2500 parties civiles attendront ensuite le verdict de la Cour d'Assises de Paris. Comment ont-elles vécu ce procès ? Certaines d'entre elles témoignent dans ce reportage, tout comme les avocats Samia Maktouf, Claude Linart et Olivia Chalus-Penochet. L'attentat a fait 86 morts et plus de 450 blessés.