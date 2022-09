information fournie par France 24 • 05/09/2022 à 08:04

A la Une de la presse, ce lundi 5 septembre, l’ouverture, aujourd’hui, à Paris, du procès de l’attentat de Nice du 14 juillet 2016. Une attaque qui avait fait 86 morts et plus de 400 blessés, et dont l’auteur avait été abattu par la police. Le «no» des Chiliens au projet de nouvelle constitution. Une enquête sur les marchands de sable. Et un pêcheur brésilien très chanceux.