France 24 • 02/10/2020 à 12:41

La réalité peut être belle ou horrible, on peut l'aimer ou la détester. Mais surtout, on peut avoir envie de la changer. Marine Serre, l''une des cheffes de file de cette nouvelle génération d'esprits créatifs et combatifs, entend bien réformer le système de la mode. Sa collection de l'été 2021, c'est 50 % upcycled, 50 % recycled. Elle ne la présente pas sur un podium, mais dans un film époustouflant, "Amor Fati". Portrait d'une combattante.