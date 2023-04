Prêt-à-porter automne hiver 2023-2024 : chaque jour est un combat

information fournie par France 24 • 28/04/2023 à 12:41

Les designers de mode ont toutes et tous une particularité remarquable : malgré les difficultés, elles et ils continuent d’œuvrer. Les blessures ne les découragent pas. Si Yohji Yamamoto a vécu un deuil douloureux, la colère est devenu le moteur de sa réflexion. De leur côté, les créatrices de mode ukrainiennes Svitlana Bevza et Lilia Litkovska travaillent chaque jour dans un pays en guerre. Par leur processus de création elles ont trouvé comment déjouer les pièges du conflit et faire passer des messages. Un devoir de vie, une leçon de création.