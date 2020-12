France 24 • 29/12/2020 à 13:52

Les Centrafricains ont voté dimanche 27 décembre pour élire leur président et leurs députés, mais une partie probablement importante d'entre eux n'a pu participer à ces élections dans un pays en guerre civile et sous la menace de groupes rebelles à l'offensive contre le sortant et favori Faustin Archange Touadéra.