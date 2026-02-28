Les partisans du président sortant du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, envahissent les rues de Pointe-Noire, la capitale économique et pétrolière du pays, pour son premier meeting électoral avant la présidentielle de mars.
Présidentielle au Congo: des milliers de partisans du président à Pointe-Noire
