information fournie par France 24 • 08/10/2024 à 14:59

Kamala Harris poursuit son blitz médiatique entamé ce dimanche 6 octobre. Après avoir participé au très populaire podcast "Call Her Daddy", à l'audience largement féminine, elle était sur CBS News lundi 7 octobre. Elle s'exprimera tout au long de la semaine dans diverses émissions télévisées ou radiophoniques de grande écoute, telles que "The Howard Stern Show" ou "The Late Show with Stephen Colbert", considérées comme étant généralement favorables à sa campagne.