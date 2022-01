Présidentielle 2022 : Mélenchon marque les esprits par son meeting immersif

information fournie par France 24 • 17/01/2022 à 15:44

"Montrer en grand angle notre vision": Jean-Luc Mélenchon s'est projeté dimanche vers l'espace, le numérique et la mer, "les nouvelles frontières de l'humanité", espérant faire "un coup d'éclat" avec un meeting "immersif et olfactif" à Nantes qui lance son dernier sprint vers la présidentielle. Les explications de Bruno Cautrès, chercheur au CNRS et au CEVIPOF.