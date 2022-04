Présidentielle 2022 : "Marine Le Pen a soulevé un espoir"

information fournie par France 24 • 11/04/2022 à 10:37

Marine Le Pen est arrivée deuxième dans les résultats du 1er tour de l'élection présidentielle avec un meilleur score qu'en 2017. Avec des réserves de voix importantes, la candidate RN devrait également faire mieux au second tour, les sondages annoncent un duel serré avec Emmanuel Macron. Jean-Lin Lacapelle, porte-parole du Rassemblement National et député européen était l'invité de France 24. Pour lui, Marine Le Pen a soulevé un espoir lors de cette soirée électorale, et Emmanuel Macron aura du mal à s'y opposer.