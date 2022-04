information fournie par France 24 • 15/04/2022 à 20:36

J-9 avant le 1er tour. Les deux finalistes du second tour jouent sur la diabolisation de l'adversaire pour convaincre les abstentionnistes et les électeurs de gauche. Désormais, l'un et l'autre appellent les électeurs à faire barrage. Par ailleurs, un rapprochement s'opère entre Europe Écologie Les Verts et La France insoumise, en vue de former une coalition aux législatives de juin.