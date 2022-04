Présidentielle 2022 : Jean-Luc Mélenchon, une défaite aux allures de victoire

information fournie par France 24 • 11/04/2022 à 10:10

Jean-Luc Mélenchon a raté d'une courte tête dimanche 10 avril la marche du second tour malgré la mobilisation du "vote utile", son troisième échec à la présidentielle. Avec toutefois un score autour de 22 %, meilleur qu'en 2017, qui conforte le rôle central à gauche de La France insoumise, et pose la question plus générale de la recomposition de la gauche. Thomas Portes, vice président du parlement de l'Union populaire, était l'invité de France 24.