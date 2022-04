Présidentielle 2022 en France : retour sur les temps forts de la soirée électorale du 10 avril

information fournie par France 24 • 11/04/2022 à 07:33

Ils étaient douze sur la ligne de départ et ne sont désormais plus que deux : au soir du premier tour de l'élection présidentielle dimanche 10 avril, marqué par un fort taux d'abstention, ce sont le président sortant Emmanuel Macron (27,6%) et la présidente du Rassemblement National Marine Le Pen (23%) qui se qualifient pour le deuxième tour de l'élection présidentielle française. Retour en images sur cette soirée électorale.