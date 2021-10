Présidentielle 2022 : Anne Hidalgo à la peine dans les sondages

information fournie par France 24 • 15/10/2021 à 15:12

Ils avaient tous deux juré de s'affranchir de leurs vieux partis pour devenir président. Mais cette semaine, ils ont dû être adoubés par leurs maisons d'origine. Anne Hidalgo, la maire de Paris qui veut porter la social-écologie et boudait les instances dirigeantes du Parti socialiste, a été officiellement investie par ce même PS. Quant à Xavier Bertrand, qui avait juré refuser toute compétition interne à la droite afin d'aller à la rencontre du peuple, il a battu en retraite et accepté de risquer sa tête lors d'un Congrès des Républicains. Marc Perelman et Jean-Marie Colombani en parlent avec leurs invités. Retrouvez aussi la chronique de Véronique Reille-Soult, directrice générale de Backbone Consulting.