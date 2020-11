Pr. Axel Kahn : "Les résultats annoncés par Pfizer et Moderna semblent extrêmement intéressants"

France 24 • 17/11/2020 à 14:12

Du laboratoire Pfizer à Moderna, en passant par les essais russes et chinois, la course au vaccin contre le Covid-19 s'accélère dans le monde. Mais quel crédit accorder aux annonces d'une efficacité à plus de 90% ? Quand un vaccin pourra-t-il être disponible à grande échelle et sera-t-il dangereux ? Notre invité, le professeur Axel Kahn, généticien et président de la Ligue nationale contre le cancer, nous livre son point de vue. Il estime notamment que les résultats annoncés par Pfizer et Moderna semblent "extrêmement intéressants".