Pouvoir d'achat : des manifestations pour la hausse des salaires

information fournie par France 24 • 27/01/2022 à 18:25

Un dernier sondage montre que le pouvoir d'achat est la principale préoccupation des Français et redevient, de ce fait, un thème central de la campagne présidentielle. Près de 170 rassemblements ont eu lieu en France pour demander la hausse des salaires.

Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani en parlent avec David Revault d'Alonnes du journal du dimanche, Catherine Tricot, directrice de la revue Regards et Pascal Jalabert, éditorialiste politique.