Pour Min-Jung Kym et Yaniss Odua, la musique adoucit les moeurs

information fournie par France 24 • 04/04/2022 à 17:05

La star de reggae guadeloupéenne Yaniss Odua, dont le nouvel album "Stay High" sortira le 13 mai, tourne actuellement à travers l'Hexagone. Il est l'invité de "À l'Affiche", tout comme la pianiste Min-Jung Kym. Elle vient de publier le livre "Musique pour dépasser le cancer" et d'enregistrer le disque "Sounds For The Soul" qui explore les effets thérapeutiques de la musique. Enfin, les 36ème Grammy Awards ont rendu leur verdict, consacrant notamment Jon Batiste et Silk Sonic.