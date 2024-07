information fournie par France 24 • 06/07/2024 à 18:38

Les régimes militaires au pouvoir au Burkina, au Mali et au Niger ont fait un pas de plus vers le divorce avec le reste du bloc ouest-africain, à l'occasion d'un sommet à Niamey où ils doivent acter la création d'une confédération entre leurs trois États. Plus d'informations avec Achren Verdian.