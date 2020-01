"Pop & Psy" de Jean-Victor Blanc : duo infernal à la vie comme à l'écran

France 24 • 17/01/2020 à 12:05

Premières s'intéresse cette semaine au 1er ouvrage du médecin psychiatre Jean-Victor Blanc, "Pop & Psy" (éd. Plon). La pop culture en général, et le cinéma en particulier, n'ont jamais autant exploré l'univers psy. Le trentenaire se saisit du phénomène pour décrypter les troubles mentaux et la représentation qu'on en a, dans la vie et sur grand écran.