Politique française : "c’est une motion qui est d’abord et avant tout un geste très politique"

information fournie par France 24 • 11/07/2022 à 19:09

Ce lundi 11 juillet est votée à l’Assemblée nationale la première motion de censure déposée par la Nupes contre Elisabeth Borne et son gouvernement. La gauche serait-elle devenue le garde-fou de la majorité ? Bruno Cautrès, chercheur CNRS au Cevipof et professeur à Sciences Po Paris, invité de France 24 nous livre son analyse et affirme : « ça va donner une sorte de tempo à cette législature ». Explications.