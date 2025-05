information fournie par France 24 • 17/05/2025 à 23:14

En RD Congo, plus de 1300 militaires et policiers congolais ont été évacués de Goma vers Kinshasa. Ces militaires et policiers étaient bloqués dans la base de la Monusco à Goma depuis plus de trois mois où ils s’étaient réfugiés après la prise de la ville par les rebelles.