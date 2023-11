information fournie par France 24 • 07/11/2023 à 11:26

Dix ans après le typhon Haiyan qui avait fait plus de 6.000 morts et un millier de disparus aux Philippines, l'AFP s'est entretenue avec trois survivants du désastre dans le secteur de Tacloban, qui avait été le plus touché, pour savoir comment ils ont reconstruit leurs vies.