information fournie par France 24 • 06/07/2024 à 10:51

Le président américain Joe Biden a obstinément et parfois laborieusement défendu son acuité mentale et sa capacité à gouverner le pays pour un second mandat, lors d'une des interviews les plus importantes de sa carrière politique, vendredi sur ABC. Plus d'information avec le correspondent de France 24 à Los Angelese, Wassim Cornet.