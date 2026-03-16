Louis Aliot, maire sortant RN de Perpignan, qualifie d'"extraordinaire" sa réélection dès le premier tour des élections municipales et y voit un "signe" pour les présidentielles de 2027.
Perpignan: réélu dès le premier tour, Aliot y voit un "signe" pour les présidentielles
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