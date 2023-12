information fournie par France 24 • 06/12/2023 à 12:32

Alors que les participants à la Cop 28 sur le climat débattent de la fin ou non des énergies fossiles à l'origine du changement climatique, la hausse des températures est concrète tout comme son impact. C'est le cas à la frontière entre le Pérou et la Bolivie. Le lac Titicaca subit un record de sécheresse. Le plu grand lac d'altitude au monde a reculé de 2 kilomètres par endroit en raison de températures anormalement chaudes et du manque de pluies. Reportage.