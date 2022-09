information fournie par France 24 • 01/09/2022 à 11:41

La rentrée 2022 se déroulera sous tension en raison d'une crise du recrutement des enseignants - un phénomène qui n'est pas nouveau mais qui s'est encore aggravé cette année - avec plus de 4.000 postes non pourvus aux concours dans le pays, sur 27.300 postes ouverts dans le public et le privé (et 850.000 enseignants au total).