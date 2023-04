information fournie par France 24 • 11/04/2023 à 10:41

La fuite de documents confidentiels aux Etats-Unis montre l'étendue de l'espionnage américains contre la Russie mais aussi certains alliés de Washington et met à nu les doutes de l'administration sur les capacités de l'Ukraine à mener une contre-offensive. On va plus loin avec Anne Nivat, Gauthier Rybinski et Matthieu Mabin à Washington.